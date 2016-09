Kreuzberg.

Der Förderverein der Berlinischen Galerie hat am 23. September einen neuen Vorstand gewählt. Nachfolger der bisherigen Vorsitzenden, der ehemaligen Berliner Finanzsenatorin Annette Fugmann-Heesing, die nicht mehr antrat, wurde Jens-Rainer Jänig von der Markenagentur und Kommunikationsberatung mc-quadrat. Vier weitere Mitglieder kamen neu in das Gremium. Ihm gehört auch Dr. Thomas Köhler an, der Direktor der Berlinischen Galerie.