Nicht nur für Kinder: Märchentage im Bezirk

Friedrichshain-Kreuzberg. Vom 9. bis 26. November finden die diesjährigen Berliner Märchentage statt.

Übersicht über das gesamte Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.maerchenland.de . Eine Voranmeldung wird oft erbeten.

In ihrem Rahmen gibt es auch im Bezirk rund 50 Veranstaltungen, vor allem natürlich Lesungen, aber auch Kinofilme oder Aufführungen – und das für alle Altersgruppen. Denn die Märchentage wenden sich nicht nur an Kinder.So lädt das Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, etwa über 18-Jährige am 11. November ab 18 Uhr zu einem "Liebesgeflüster" ein. Auch der Abend am 23. November im Café Tasso, Frankfurter Allee 11, ist Erwachsenen vorbehalten. Er steht unter dem Titel "Wie man den Teufel in die Hölle schickt" und beginnt um 20 Uhr.Natürlich stehen aber die Kleinen und auch nicht mehr so ganz Kleinen im Mittelpunkt. Für sie sind Klassiker wie "Frau Holle" oder "Aladin und die Wunderlampe" ebenso im Angebot, wie unbekanntere Märchen, zum Beispiel "Jakob und die Bohnenstange".Das Familienzentrum "Das Haus", Weidenweg 62, zeigt am 9. November um 16.30 Uhr "Dornröschen" als Bilderbuchkino. In der Alten Feuerwache, Marchlewskistraße 6, gibt es am 20. November, 17 Uhr, "Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen" als Musical des Tanzteams Step by Step. Und das türkische Theater Tiyatrom, Alte Jakobstraße 12, ist der Schauplatz für die "Lange Nacht der Märchenerzählerinnen" am 25. November. Sie startet um 19 Uhr.