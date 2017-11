OPENING-Weekend @ WinterJurte61

Am kommenden Wochenende ist es endlich so weit: Wir eröffnen unsere Winterjurte61 auf dem Gelände des East61 im Naumannpark. Hierzu möchten wir Euch herzlich Samstag (25.11) und Sonntag (26.11) ab 12 Uhr einladen. Genießt mit uns Glühwein am Kamin, bei Kesselgulasch und Stockbrot oder fordert eure Freunde spontan beim Eisstockschießen heraus. Wir würden uns freuen mit Euch ein paar schöne Stunden verbringen zu können. Das Ganze ist natürlich kostenlos und bedarf keiner Anmeldung. Ihr könnt also spontan vorbeikommen und mit uns dem Herbst die warme Schulter zeigen!

Euer Team von der WinterJurte61“