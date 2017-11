Our Beloved Monster- Volksluxus Jahresausstellung 2017

Das Letzte, was Minotaurus sah, bevor er sterben mußte, war der Schmuck

Es war der blendende Schmuckkranz, den Ariadne ihrem Held Theseus als leuchtende Rettung über den Kopf hielt, um wieder aus dem Labyrinth herauszufinden.

Das silberne Schwert, das ihn tötete, sah Minotaurus, die Mischgeburt aus Stier und Mensch, nicht mehr.



Michael Steger hat den Minotaurus auf seine Art verewigt. Als Monster, das nur auf den ersten Blick bedrohlich wirkt, das wir aber vielleicht alle in uns tragen. Das andere böse Monster, das Micha in sich trug, den Krebs, hat er leider nicht überlebt.



Der riesige Minotaurus, eine Maske aus Messing, war Michas letzte Schöpfung. Er wurde von ihm entworfen, von seinen Künstlerfreunden umgesetzt und fertig geschmiedet und auf den Schultern der Tänzer zum Leben erweckt. In unserer Ausstellung feiern wir Michaels unbändige weiterhin spürbare Schaffenskraft und Energie. Denn natürlich war er es, der damals das Geschmeide für Ariadne angefertigt hat. Das weiß nur keiner mehr...



Die Minotaurus- und Volksluxus- Künstler Guillaume Airiaud, Alexander Dammeyer, Troels Primdahl, Sybille Jagfeld, Kasia Wielusinska, Anna Butwell, Dana Scherer, Annelies Steen, Maren Weise, Juri Peters, Rieke Prock und Tom De Pascalis freuen sich auf euren Besuch!

Vielen Dank an unsere Nachbarn Kreuzberg Pavillon und Pelle Mia für Raum und Unterstützung!

Eröffnungsfeier: 25.11.2017 um 19 Uhr,

Öffnungszeiten: Samstag 25.11. von 15 bis 22 Uhr, Sonntag 26.11. von 13 bis 19 Uhr

Volksluxus, Naunynstr. 52 / 53, 10999 Berlin, Tel 0157 72581582