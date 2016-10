Preis für Kindertheater

Berlin: Fliegendes Theater |

Kreuzberg. Das "Fliegende Theater" in der Urbanstraße 100 hat mit seiner Produktion "Das Höhlenkind" den Berliner Kinder- und Jugendtheaterpreis "Ikarus 2016" gewonnen. In dem Puppentheaterstück geht es um den achtjährigen Ard, der in der Urzeit seine Familie durch ein Erdbeben verliert und sich auf die Suche nach einer neuen Heimat begeben muss. Die Jury hob bei der Auszeichnung vor allem die Parallele zur aktuellen Flüchtlingssituation hervor, "die uns aber nicht aufgedrängt" werde. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. In den Herbstferien gibt es vom 18. bis 20. Oktober weitere Vorstellungen des Höhlenkinds. Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Anmeldung erbeten: 692 21 00. tf