Schatten auf der Sonneninsel

Kreuzberg.

Zypern ist ein beliebtes Urlaubsland, das gleichzeitig seit 43 Jahren geteilt ist. Den Kontrast zwischen den schönen Seiten der Sonneninsel und dem Misstrauen, gegenseitigen Schuldzuweisungen und dem Schicksal der Opfer von Putsch und Bürgerkriege zeigt Hulusi Halit in seiner Ausstellung "This is my Land". Sie ist von 23. Juli bis 16. August in seiner Galerie Halit Art, Kreuzbergstraße 72, zu sehen. Die Vernissage findet am 22. Juli um 19 Uhr statt. Hulusi Halit stammt aus Zypern. Er hat die Schau bereits dort sowie unter anderem in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und der Kreuzberger Browse Gallery präsentiert. Geöffnet ist montags bis freitags von 16 bis 20, sonnabends, 13 bis 18 Uhr. Weitere Details finden sich unter www.halit-art.de