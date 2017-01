Schon mal vormerken

Berlin: Denkmal auf dem Kreuzberg |

Friedrichshain-Kreuzberg.

Auch 2017 wird es Führungen durch das Sockelgeschoss des Schinkel-Denkmals auf dem Kreuzberg im Viktoriapark geben. Die Touren mit dem Experten Frank Körner starten am 27. April um 17 Uhr, am 30. Mai, 23. Juni, 21. Juli jeweils um 17.30 Uhr, am 31. August und 14. September wieder um 17 sowie am 5. Oktober um 16.30 Uhr. Der Preis beträgt sieben Euro. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl müssen die Karten zunächst unter

902 98 26 24 reserviert und danach innerhalb von zwei Wochen persönlich abgeholt werden. Die Ausgabe erfolgt nach vorheriger Terminvereinbarung beim Hochbauservice in der Petersburger Straße 86-90, Zimmer 323/4.