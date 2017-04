Sinfoniekonzert des BBSO

Samstag, 13.05.2017 - 17:00 - Emmaus-Kirche Kreuzberg

Programm:

Ouvertüre aus „Die Meistersinger von Nürnberg“Romanze F-Dur für Viola und Orchester, op. 85Doppelkonzert e-moll für Klarinette, Viola und Orchester, op. 88Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 73Mariano Domingo,Matthias Glander, Soloklarinettist der Staatskapelle Berlin,Felix Schwartz, Solobratschist der Staatskapelle BerlinDas BBSO ist ein Liebhaberorchester mit Sitz in Berlin. Unser Anliegen ist es, sinfonische Musik aller Epochen, Stilrichtungen und Genres zu pflegen. Seit dem Jahr 2002 tritt der Verein unter dem Namen „Berlin-Brandenburgisches Sinfonie Orchester e.V.“ auf, um auch alle Mitglieder des Orchesters aus dem Berliner Umland einzubeziehen. Darüber hinaus ist es zu einer wertvollen Tradition geworden, unsere Konzerte sowohl in Berlin als auch in Brandenburg aufzuführen.Emmaus-Kirche Kreuzberg, Lausitzer Platz 8a, 10997 BerlinKarten: 15,00€ / erm. 10€ unter karten@bbso.de sowie über www.adticket.de