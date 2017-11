Singen mit Jocelyn B. Smith

Kreuzberg.

Die Sängerin Jocelyn B. Smith veranstaltet am Freitag, 10. November, im House of Life, Blücherstraße 26b, einen Gesangsworkshop. Er beginnt um 16.30 Uhr und dauert 90 Minuten. Danach folgt ab 19.30 Uhr ein Konzert der Jazz- und Soulinterpretin. Der Preis für die Veranstaltungen beträgt jeweils 20 Euro. Wer an beiden Programmpunkten teilnehmen möchte, bezahlt im Kombiticket 30 Euro. Es wird um eine verbindliche Anmeldung unter30 64 55 94 oder per E-Mail an house-of-life@gmx.de gebeten.