Kreuzberg.

Am Sonnabend, 8. Oktober findet die sechste Berliner Familiennacht statt. Sie wird ab 17 Uhr auf dem Gelände der Kreuzberger Kinderstiftung in der Ratiborstraße 14a eröffnet. Auf die Besucher wartet dort ein Programm mit Sport, Spaß und Spiel in Schwarzlichtatmosphäre. Weitere Angebote gibt es an diesem Abend an rund 120 Orten in der Stadt und dem Umland. Mehr dazu unter: www.familiennacht.de