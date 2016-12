Berlin: Passionskirche Kreuzberg |

Kreuzberg. Die Big Band Kameleon tritt am 31. Dezember um 16 Uhr in der Passionskirche am Marheinekeplatz 1 auf. Sie spielt beliebte Swing-Klassiker, aber auch Funk, Latin, Blues, Soul oder Rock. Beginn ist um 16 Uhr. Karten, Preis ab 30 Euro, gibt es im Vorverkauf unter 01806 57 00 00 sowie am Veranstaltungstag ab 15 Uhr an der Tageskasse. tf