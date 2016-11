Theater im Advent

Berlin: Zur kleinen Markthalle |

Kreuzberg. Im Restaurant "Zur kleinen Markthalle", Legiendamm 32, wird am 27. November sowie am 11. und 18. Dezember das Figurentheaterstück "Der schöne Wolfgang" aufgeführt. Das Werk über einen Wolf, der bewundert werden will, beginnt an allen drei Adventssonntagen um 15 Uhr. Es ist für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene geeignet. Der Eintritt kostet 8,50, ermäßigt 6,50 Euro. Kartenreservierung unter 0157 30 30 11 70. tf