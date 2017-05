Kreuzberg.

Am Mittwoch, 7. Juni, hat in der Fidicinstraße 40 die neue Thikwa-Produktion "ur.kunft" Premiere. Das Integrationstheater beschäftigt sich in der Aufführung mit Anfängen und Ursprüngen: Urknall oder Gottes Schöpfung? Und wer war zuerst da: die Henne oder das Ei? Weitere Vorstellungen gibt es vom 8. bis 10. sowie vom 14. bis 17. Juni. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Kartenreservierung unter61 20 26 20. Weitere Hinweise auch unter www.thikwa.de