„Alle Helden morden. Deswegen nennt man sie Helden.”



Tristan liebt seinen Onkel. Seine Geliebte. Seine Frau. Und betrügt sie alle. Auch sich selbst?

Wer „Tristan" oder „Tristan und Is(a)lde“ hört, denkt vielleicht an Wagners Oper - obwohlseine Fassung weitgehend vom Original abschweift und den Stoff nur den Themen, die seineneigenen Zeitgeist beschäftigten, dienen lässt.Uns interessiert die Legende aus dem frühen Mittelalter: Die nüchterne Sicht auf eine brutale Welt. Die triebhafte Vorstellung von Liebe. Das Absurde dieser alten Geschichte.So suchen wir in diesem Schauspiel mit Elementen des Schattentheaters und Bewegungschoreographien nach realen Figuren in einer irrealen Geschichte.Für mehr Infos, auch zu unserem ersten Stück „Stolz + Vorurteil”, sehen Sie https://www.theater-federspiel.com/ PREMIERE06.10.2017, 20:00 Uhr, Theaterforum KreuzbergTickets unter http://www.tfk-berlin.de/docs/karten.htm WEITERE AUFFÜHRUNGEN07.10.2017, 20:00 Uhr, Theaterforum Kreuzberg08.10.2017, 20:00 Uhr, Theaterforum KreuzbergTickets unter http://www.tfk-berlin.de/docs/karten.htm 13.10.2017, 20:00 Uhr, Theaterhaus Berlin Mitte14.10.2017, 20:00 Uhr, Theaterhaus Berlin Mitte15.10.2017, 20:00 Uhr, Theaterhaus Berlin MitteTickets unter https://www.theaterhaus-berlin.com/tickets BÜHNENADAPTIONvon Theater FederspielBASIERENDauf Eilhart von Obergs Roman "Tristrant und Isalde"TEXT + REGIEAnita Brokmeier, Anna ClartES SPIELENDaria Bak - Isalde aus KarahesBehrad Behnezhad - AntretStefanie Darnesa - BrangeneMarcel Frank - KahedrinFabrice Riese - König MarkeSophie Seja - Isalde aus IrlandChris Swientek - TristanMUSIKKai EngelKÜNSTLERISCHE UNTERSTÜTZUNGMarcel Frank Fotografie, Mandy SpedaKARTEN12 EUR / 8 EURSTÜCKLÄNGE1:45, mit Pause