Werke geflohener Künstler

Kreuzberg. Am Sonnabend, 8. Juli, wird auf dem Gelände der Bauhütte am ehemaligen Blumengroßmarkt, Besselstraße 1, die Ausstellung inter/space eröffnet. Sie wurde vom Verein „Kreuzberg hilft“ organisiert und zeigt Zeichnungen, Gemälde und Fotografien von aus Syrien geflohenen Künstlerinnen und Künstler. Alle Werke sind auf der Flucht nach Europa entstanden, die meisten in griechischen oder italienischen Flüchtlingscamps. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung ist danach bis 15. Oktober zu sehen. tf