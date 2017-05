Wieder Kino im Freien

Kreuzberg.

Am Freitag, 5. Mai, startet der Betrieb im Freiluftkino Kreuzberg. Es befindet sich traditionell im Garten des Kunstquartiers Bethanien am Mariannenplatz 2. Zur Premiere wird ab 21.30 Uhr der diesjährige Oscar-Gewinner "Manchester by the Sea" gezeigt. Danach folgen „Toni Erdmann“ am Sonnabend um 21.15 und "Der junge Karl Marx" am Sonntag, 21.30 Uhr. Zu dieser Uhrzeit beginnen auch die weiteren Vorstellungen in den kommenden Wochen. Die Sommersaison endet am 3. September. Der Eintritt kostet in diesem Jahr 7,50, ermäßigt 5,50 Euro. Besitzer eines Berlinpasses bezahlen fünf Euro. Außerdem gibt es die Fünferkarte für 30 und die Zehnerkarte für 55 Euro. Das Programm und weitere Informationen finden sich unter www.freiluftkino-kreuzberg.de