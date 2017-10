Save the Date: "Gemeinsam reparieren statt kapitulieren! Reparatur trifft 3D-Druck" am 19.11. bei der Europäischen Woche der Abfallvermeidung



Wer Lust hat sich anzuschauen wie Elektronikgeräte ein neues Leben erhalten und mit Hilfe des 3D-Drucks Ersatzteile produziert werden, der hat dazu die Möglichkeit! Das Sustainable Design Center veranstaltet zusammen mit kaputt.de und in Kooperation mit dem Impact Hub Berlin ein „Extended Repair Café“. Reparatur-Experten und Experten aus dem 3D-Druckbereich sind vor Ort und reparieren gemeinsam. Wer selber etwas reparieren lassen möchte, kann sein Gerät mitbringen. Bei Smartphone-Reparaturen, bei denen Ersatzteile benötigt werden, bitten wir um Voranmeldung (inkl. Angabe des Gerätedefekts) unter: novemberfix@kaputt.de



Das Ganze ist kostenlos und wir bieten ein paar kleine Happen und Getränke an, damit einer gemütlichen Runde nichts im Wege steht.



Jeder ist willkommen, wir freuen uns auf euch!