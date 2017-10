Der NSU und seine Opfer

Berlin: Regenbogenfabrik |

Kreuzberg. Die Autorin Özge Pinar Sarp stellt am Dienstag, 10. Oktober, im Kino der Regenbogenfabrik, Lausitzer Straße 22, ihr Buch "Die haben gedacht, wir waren das" vor. Sie beschreibt darin die Erfahrungen von Opfern rechtsradikaler Gewalt, zum Beispiel Familien, deren Mitglieder vom sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ermordet wurden. An die Lesung schließt sich ein Gespräch mit Juliane Lang, Mitglied des Forschungsnetzwerks "Frauen und Rechtsextremismus" an. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. tf