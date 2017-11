Die Kunst der Dealer: Drogenhändler im Mittelpunkt einer Ausstellung

Friedrichshain-Kreuzberg. "Ich möchte Sie auf eine kontroverse Ausstellung im Friedrichshain-Kreuzberg Museum aufmerksam machen", heißt es in der Mail der Veranstalter. Auch ihnen scheint klar zu sein, dass ihr Vorhaben einige Wellen schlagen wird.

Das zeigte sich bereits vor der Eröffnung am 21. November. Denn die Schau mit dem Titel "Andere Heimaten" beschäftigt sich mit Herkunft und Migrationsrouten der Drogenverkäufer in Berliner Parks.Der Dealer als Kunstobjekt, geht das? Welche Botschaft soll damit vermittelt werden?Laut Begleittext machen die Initiatoren schieren Hass gegen die Arbeiter im Drogenmilieu aus. Dessen Ursache seien "postkoloniale Reaktionsmuster" oder noch deutlicher "Hass auf schwarze Menschen".Es wird also gleich die Rassismuskeule geschwungen. Ein Stereotyp, das in manchen Kreisen sehr schnell herhalten muss. Man kommt dem Problem so nicht bei und der wirkliche Rassismus wird dadurch verniedlicht. Erst recht, wenn ein solches Projekt in eine Art Dealer-Loblied mündet. Die würden trotz vieler Widerstände "unerschrocken und tapfer im öffentlichen Raum" arbeiten.Eher lohnt sich wohl die Auseinandersetzung mit anderen Fragen. Etwa die nach dem Weg, den ein Migrant aus Afrika in den Görlizer Park oder auf die Warschauer Brücke führt.Die Tatsache, dass es die Drogenanbieter nicht ohne entsprechende Nachfrage geben würde. Und auch die Widersprüche im Umgang mit manchen Suchtmitteln.Das alles soll auf 13 Ausstellungstafeln, in einem digitalen Portal und in Form von Zeitungsartikeln und akademischen Abhandlungen thematisiert werden. Auch eine Live-Radiosendung und zwei Diskussionsveranstaltungen sind vorgesehen.Konzipiert wurde die Ausstellung von dem Künstler Scott Holmquist. Er reichte bereits 2016 erfolglos den Antrag eines Denkmals für Drogendealer ein.

Eröffnung ist am 21. November um 19 Uhr im Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Adalbertstraße 95a. Die Ausstellung läuft bis 14. Januar 2018, Dienstag bis Freitag von 11 bis 18, Sonnabend und Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.