Kaum Platz für Infostände

Kreuzberg.

Parteien und Initiativen haben in der Vergangenheit gerne ihre Informationsstände an der Südseite der Marheineke-Markthalle aufgebaut. Das ist seit einiger Zeit untersagt. Als Grund dafür verweisen Ordnungsamt und Polizei auf die dortige Außengastronomie und den Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Auch ein weiterer Standort an der Zossener Straße wurde abgelehnt. Dort ist der Gehweg an der Einmündung nicht verbreitert, Passanten hätten deshalb ebenfalls Schwierigkeiten, an den Ständen vorbeizukommen. Als Alternative schlägt das Ordnungsamt jetzt den Platz südöstlich der Markthalle vor. Allerdings ist dort am Sonnabend regelmäßig Flohmarkt.