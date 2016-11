Spaßtruppe macht Ernst

Berlin: Rathaus Kreuzberg |

Friedrichshain-Kreuzberg. Die Fraktion "Die Partei" in der BVV hat für Montag, 28. November, eine Sondersitzung des Bezirksparlaments beantragt. Sie beginnt um 19 Uhr im Rathaus Kreuzberg, Yorckstraße 4-11. Hintergrund ist die noch immer ungeklärte Vorsteherfrage. Wie mehrfach berichtet, war bei der konstituierenden Sitzung am 27. Oktober die bisherige BVV-Chefin Kristine Jaath (Bündnis90/Grüne) in zwei Wahlgängen durchgefallen. Seither sind auch die Gespräche zwischen den Grünen, den Linken und der SPD zur Bildung des Bezirksamtes unterbrochen. Mir dem Vorstoß soll "Druck ausgeübt werden, damit endlich eine handlungsfähige BVV gewährleistet wird", sagen die Antragsteller. Zu ihrer Fraktion gehören neben den beiden für die Spaßformation "Die Partei" ins Bezirksparlament gewählten Verordneten auch zwei ehemalige Piraten. Sie schlagen außerdem mit Riza Cörtlen einen Vertreter aus ihren Reihen als BVV-Vorsteher vor. Die Grünen schicken dagegen, zumindest nach dem Stand vom 23. November, erneut Kristine Jaath ins Rennen. tf