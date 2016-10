Angehende Pflegeeltern

Kreuzberg

. Die Gesellschaft "Pflegekinder im Kiez" veranstaltet am Mittwoch, 2. November, einen Informationsabend für Menschen, die Interesse an der Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen haben. Das Treffen findet von 18 bis 21 Uhr in der Dieffenbachstrße 56 statt. Für Pflegeeltern gibt es geringere Hürden als bei einer Adoption. Neben verheirateten und unverheirateten Paare können sich auch Einzelpersonen um eine Pflege bemühen. Sie ist auch noch bei älteren Menschen möglich. Voraussetzungen sind vor allem Offenheit, Akzeptanz und Interesse. Anmeldungen für die Veranstaltung unter61 22 7 35 oder E-Mail tayert@pflegekinder-im-kiez.de. Weitere Hinweise finden sich auch auf der Website www.pflegekinderimkiez.de