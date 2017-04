Beratung zu Hartz IV

Friedrichshain-Kreuzberg.

Der Beratungsbus der Wohlfahrtsverbände macht am 4. und 5. Mai vor dem Jobcenter in der Rudi-Dutschke-Straße 3 Station. Jeweils von 8 bis 13 Uhr beantworten Sozialberater kostenlos Fragen zum Arbeitslosengeld II, überprüfen Bescheide und geben Auskunft über Rechtsmittel. Die Aktion des Berliner Arbeitslosenzentrums der evangelischen Kirche wird von Beratungsstellen in den Bezirken, der Landesarmutskonferenz und dem Deutschen Gewerkschaftsbund unterstützt und vom Senat gefördert. Ende Juni, Ende August sowie Mitte Oktober gibt es weitere Termine am Friedrichshain-Kreuzberger Jobcenter. Mehr darüber sowie weitere Informationen finden sich unter www.beratung-kann-helfen.de