Berlin: Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße |

Kreuzberg. Mit dem Angebot "Bewegung im Alter" startet am Mittwoch, 6. September, die Veranstaltungsreihe "Alltagsaktivierung". Der Auftakt findet von 13 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Gneisenaustraße 12 statt. Dabei geht es zum Beispiel um das Kennenlernen und Erproben von einfachen Übungen zu Hause oder draußen. Bis Dezember gibt es drei weitere Termine, die sich unter anderem auch mit dem Umgang mit Hilfsmitteln beschäftigen. Organisator ist das Netzwerk "Für mehr Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg." Anmeldung über Markus Runge, stellvertretender Geschäftsführer das Nachbarschaftshaus Urbanstraße, 69 04 97 23. tf