Kreuzberg.

Der Träger Pflegekinder im Kiez informiert am Mittwoch, 5. Juli, über Möglichkeiten, ein Pflegekind vorübergehend aufzunehmen oder auch langfristig zu begleiten. Die Veranstaltung findet von 18 bis 21 Uhr in der Dieffenbachstraße 56 statt und wendet sich an Interessierte aus Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Bitte vorher anmelden unter612 27 35 oder per E-Mail an kontakt@pflegekinder-im-kiez . Nicht nur Familien im herkömmlichen Sinn können ein Pflegekind betreuen, sondern auch Paare, Einzelpersonen oder Lebensgemeinschaften. Sie müssen auch nicht unbedingt eigene Kinder haben.