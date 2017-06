Ein Tag der Väter: Papa- und Kind-Treffen am 18. Juni

Friedrichshain-Kreuzberg. Am 18. Juni wird der diesjährige internationale Vätertag gefeiert.

In Friedrichshain-Kreuzberg gibt es aus diesem Anlass eine Veranstaltung für Väter, Kinder und die ganze Familie im Civili-Park, Waldemarstraße 54.Von 14 bis 19 Uhr gestalten die Besucher dort bis zu 100 riesige Bauklötze und errichten daraus eine Spiellandschaft. Auch Bogenschießen, eine Hüpfburg oder Stockbrot am Lagerfeuer gehören zum Programm. Außerdem informieren viele Familienzentren, Vereine und Initiativen über ihre Arbeit. Sie, sowie die AG Zusammenarbeit mit Vätern des Jugendamtes sind auch die Organisatoren des Vätertagstreffens. Schirmherrin ist Bürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnis90/Grüne).Der internationale Vätertag findet traditionell am dritten Sonntag im Juni statt.