Eine Woche für die Seele

Friedrichshain-Kreuzberg

. Vom 10. bis 16. Oktober findet in Berlin die Woche der Seelischen Gesundheit statt. Auch die Vivantes Kliniken im Friedrichshain und am Urban beteiligen sich daran mit zahlreichen Veranstaltungen. Zum Beispiel am 12. Oktober mit einem Vortrag und Gespräch zum Thema "Psychische Krise. Was tun?". Beginn ist um 16 Uhr im Urban-Krankenhaus, Dieffenbachstraße 1. Am Freitag, 14. Oktober, gibt es ab 19 Uhr im Moviemento-Kino, Kottbusser Damm 22, einen Filmabend mit anschließender Podiumsdiskussion. Dort kostet der Eintritt 2,50 Euro. Das gesamte Programm ist unter www.aktionswoche.seelischegesundheit.net zu finden.