Freiwilligendienste stellen sich vor

FSJ? BFD? FÖJ? IJFD? EVS? weltwärts? Workcamps? Was ist das und wie komme ich da rein? Infotag in Berlin bei den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten

Aktuelle und ehemalige Freiwillige berichten von ihrem Jahr bei sich zu Hause oder im Ausland und pädagogische Referent_innen erklären, wie ihr z. B. in Programmen wie dem Bundesfreiwilligendienst, dem Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Europäischen Freiwilligendienst (EVS), weltwärts oder auch in einem Workcamp weltweit in über 50 Ländern zum Einsatz kommen könnt. Egal, ob ihr ins Ausland wollt oder in Berlin bleiben möchtet, ob ihr 17 seid oder 55 – es ist für jede_n was dabei!Ihr könnt uns Löcher in den Bauch fragen, Filme und Fotos anschauen und kleinen Vorträgen lauschen. Außerdem bieten wir einen Workshop an, bei dem ihr unter dem Titel „Zukunft ist für alle da!“ eure nächsten Schritte planen oder einfach ein bisschen „rumspinnen“ könnt.Wir freuen uns auf euch – und gern auch auf eure Freund_innen und Bekannte!Mehr Infos unter www.ijgd.de