Friedrichshain-Kreuzberg. Im Curt-Bejach-Gesundheitszentrum, Urbanstraße 24, startet am 21. September eine Veranstaltungsreihe mit Themen rund um das gesunde Leben in Friedrichshain-Kreuzberg. Zum Auftakt geht es um Spaß und Bewegung im Alltag. Dabei werden bisherige Gewohnheiten unter die Lupe genommen und praktische Übungen vorgestellt. Der Kurs findet von 17.30 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Den nächsten Termin gibt es am 4. Dezember. tf