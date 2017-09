Im Dütti-Treff gibt’s heute Bio!

Die Biocompany unterstützt den Nachbarschaftstreff der Werner-Düttmann-Siedlung mit einem Einkaufsgutschein. Bei ersten Austauschtreffen wünscht sich Filialleiterin Kapuci weitere Kooperationen im Rahmen des Projekts Kiezgrößen.

Eingelöst werden soll der 100-Euro-Gutschein im Rahmen eines Kochevents beim heutigen Bewohnerstammtisch am 20. September 2017. Leiterin des Dütti-Treffs Emine Yilmaz nahm diesen persönlich entgegen, um gemeinsam mit Bewohnerinnen der Siedlung für den Nachbarschaftsabend einkaufen zu gehen.Das Sponsoring ist eine der ersten Kooperationen, die im Zusammenhang mit dem Projekt "Kiezgrößen – Lokale Wirtschaft zeigt Verantwortung im Kiez" umgesetzt wird. Weitere Aktionen sollen in Zukunft folgen: So bietet die Biocompany jüngeren Bewohner*innen der Düttmann-Siedlung neue Berufsperspektiven: Kapuci ermutigte, sich um Ausbildungsplätze und Schülerpraktika zu bewerben. Sie selbst hat als Auszubildende in einer Filiale angefangen und ist nun zur Leiterin der Filiale in der Hasenheide 32-38 aufgestiegen. Auch eine Pfandbon-Spendenbox soll aufgestellt werden. Der Erlös kommt den Projekt der elhana Lernpaten e.V. zu Gute.Mehr Informationen unter: www.coopolis.de/projekt-kiezgroessen