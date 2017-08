Informationsveranstaltung zum Bundesfreiwilligendienst

Bundesfreiwilligendienst? Was ist das?

Was macht man da? Für wen ist das das Richtige? Verdient man da etwas?



Diese und viele andere Fragen beantworten wir Ihnen gerne bei einer Tasse Kaffee oder Tee in unserem Büro.

Kommen Sie einfach vorbei und erfahren Sie alles, was Sie über den Bundesfreiwilligendienst wissen wollen.



12. September und 10. Oktober 2017

jeweils 17-19 Uhr

ijgd e.V.

Glogauer Straße 21

10999 Berlin

5. Stock, Hinterhaus



Übrigens: Eine Frage wollen wir nun doch schon beantworten: Einen Bundesfreiwilligendienst können Menschen von 16 bis 100 Jahren machen!