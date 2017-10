Konflikte bei der Pflege

Kreuzberg.

Die Pflege eines Familienangehörigen kann oft innerhalb einer Familie zu bestimmten Erwartungen und, wenn diese nicht erfüllt werden, zu Enttäuschungen führen. Wie mit solchen Konflikten umgegangen werden soll, ist das Thema einer Veranstaltung der Kontaktstelle PflegeEngagement am Mittwoch, 8. November im Familien- und Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez, Cuvrystraße 13-14a. Es spricht Marlies Carbonaro, Gerontotherapeutin und Seminarleiterin für Stressbewältigung. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter70 71 68 69 oder 0173 283 95 60 und auch per E-Mail an kpe@volkssolidaritaet.de