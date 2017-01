Pflege aus der Ferne

Berlin: Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez |

Kreuzberg. Im Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez, Cuvrystraße 13/14, startet am 11. Januar eine Gesprächsgruppe für Menschen, die weitab von Berlin Angehörige haben, die Pflege benötigen. Wie sie die Hilfe organisieren und insgesamt mit der Situation umgehen können, sind zwei Themen bei den Treffen, die künftig an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr stattfinden. Veranstalter ist die Kontaktstelle PflegeEngagement. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um vorherige Anmeldung gebeten, 70 71 68 69 oder 0173 283 95 60, E-Mail: kpe@volkssolidaritaet.de . Eine solche Gesprächsgruppe gibt es bereits in Friedrichshain. Wegen der großen Nachfrage wird sie jetzt auch in Kreuzberg eingerichtet. tf