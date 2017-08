Berlin: Reichenberger Straße |

Kreuzberg. Am Sonnabend, 9. September, findet das diesjährige Kiezfest an der Reichenberger Straße statt. Es beginnt um 15 Uhr und steht unter dem Motto "Gegen Aufwertung in Verdrängung". Zum Programm gehören unter anderem Live-Musik, Feuershow, Artistik, Angebote für Kinder, Kino sowie Informationen über den Kiez. Ende ist um 22 Uhr. tf