Sommerfest auf der Graefestraße: 15.7. 14-20 Uhr

Mit einem bunten Bühnenprogramm, vielen Mit-Machständen, einem Flohmarkt wird das Kiezfest auf der Graefestraße am 15. Juli die Anwohner und Nachbarn überraschen.

Wer im Graefekiez wohnt, sollte vorbei kommen und Köstlichkeiten aus aller Welt probieren, mit interessanten Leuten ins Gespräch kommen und vielleicht den Hauptgewinn bei der Tombola abräumen. Das Fest von 14-20 Uhr will Menschen zusammenbringen, die sich für Toleranz einsetzen. Lernen Sie an den Ständen die Angebote zahlreicher Kreuzberger Initiativen und Einrichtungen kennen.Ein ganz besonderes Bonbon: die Polizei wird an diesem Nachmittag kostenlos Fahrräder codieren. Das hilft gegen Diebstahl.Freuen Sie sich auf das Abschlusskonzert mit der Band "Rising Sun Berlin".