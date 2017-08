Supervision für ehrenamtliche Flüchtlings- und Migrantenhelfer*innen

Supervision bietet Reflexion über die Handlungen, Gedanken und Gefühle, die das ehrenamtliche Engagement mit sich bringt. Fragestellungen wie folgende können im geschützten Raum angesprochen werden:



- Mein Engagement ist mir ein Herzensanliegen, aber ich fühle mich manchmal überfordert, inkompetent, hilflos, nicht gut genug.

- Ich kann mich nicht gut abgrenzen und wenn nötig „nein“ sagen.

- Ich bin enttäuscht und bezweifele langsam den Sinn meiner angebotenen Hilfe – ich habe mir die Arbeit mit den Menschen anders vorgestellt.



In der Supervision können wir einen anderen Blickwinkel einnehmen, indem wir uns die Problemsituation aus einer neuen Perspektive anschauen. Dies ergibt oft ein viel größeres und komplexeres Bild, in dem wir ungeahnte Zusammenhänge erkennen können. Dadurch haben wir die Möglichkeit, uns vom Druck der beschwerlichen Situation zu befreien und die Anzahl der Wahlmöglichkeiten für unser Handeln zu erhöhen. Außerdem bekommen wir geeignete Methoden als Rüstzeug für das Ehrenamtsengagement vermittelt, mit dem Ziel in dieser anspruchsvollen Tätigkeit gesund und ausgeglichen zu bleiben.



Supervisorin: Ilona Greinert, Dipl. Sozialpädagogin, Supervisorin und ganzheitliche Gesundheitsberaterin in sozialen Projekten und in der freien Wirtschaft



Teilnahme an der Supervision ist kostenlos.

Anmeldung erforderlich: info(at)in-act.de