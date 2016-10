Viele Schließtage: Einschränkungen im Jugendamt

Kreuzberg. Beim Regionalen Sozialpädagogische Dienst des Jugendamtes gibt es an mehreren Standorten eingeschränkte Öffnungszeiten.

Zwischen 31. Oktober und 4. November betrifft das zunächst den Standort in der Adalbertstraße 23 b. Er ist während dieser Zeit ebenso geschlossen, wie der Bereich für die Bezirksregion 2 am Halleschen Ufer 80.Für die Bezirksregion 1, die ebenfalls am Halleschen Ufer 80 sitzt, gelten die Schließtage vom 7. bis zum 11. November.Als Ursache werden jeweils betriebsorganisatorische Gründe genannt. Konkret gehe es vor allem darum, den Jahresabschluss vorzubereiten, erklärt Bürgermeisterin und Jugendstadträtin Monika Herrmann (Bündnis90/Grüne). Akuter Personalmangel spiele dagegen keine entscheidende Rolle.In dringenden Kinderschutzangelegenheiten ist der bezirkliche Krisendienst von 8 bis 18 Uhr unter

902 98 55 55 zu erreichen. Außerdem ist rund um die Uhr die Hotline Kinderschutz,

61 00 66, erreichbar.