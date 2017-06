Wo bleibt noch genug Raum?

Berlin: Alte Feuerwache |

Kreuzberg. Öffentlicher Raum verschwindet oder wird neu gestaltet. Wie viel Platz bleibt da noch, gerade für Jugendliche? Was passiert, wenn unterschiedliche Interessen kollidieren und wo wird es auch aus anderen Gründen ungemütlich? Solche und andere Fragen sollen am Donnerstag, 15. Juni, bei einem Barcamp in der Alten Feuerwache, Axel-Springer-Straße 40-41, besprochen werden. Es findet von 9.30 bis 14.30 Uhr statt und wendet sich außer an die junge Zielgruppe auch an Fachkräfte und weitere Interessierte. Veranstalter ist das Kinder- und Jugendkulturzentrum KiJuKuZ. tf