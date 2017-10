Al-Dersimspor dreht das Spiel

Kreuzberg. Zweiter Sieg in Folge für Al-Dersimspor in der Berlin-Liga! Diesmal gab es ein 2:1 (2:1) gegen den BFC Preussen. Zunächst war Stahlberg für die Gäste erfolgreich gewesen (3.), doch Baba (30.) und Karaduman (33.) drehten die Partie. Ismaili (Al-Dersimspor/Rot, 53.) und Preussens Michalke (Gelb-Rot, 90.) mussten vorzeitig vom Platz.



Al-Dersimspor tritt Sonntag um 12.45 Uhr bei Stern 1900 an (Kreuznacher Straße).

