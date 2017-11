Aufholjagd in Unterzahl

Kreuzberg. Zur Pause sah es in der Berlin-Liga nicht gut aus gegen den Tabellenletzten 1. FC Schöneberg. Torwart Garci hatte wegen Nachtretens Rot gesehen und Al-Dersimspor lag 1:3 hinten. Doch nach der Pause schafften die Gastgeber noch das 3:3. Baba verkürzte (57.), Karaduman schoss per Foulelfmeter den Ausgleich (77.).



Am 19. November spielt Dersim um 15 Uhr am Heckerdamm bei der SpVgg Hellas-Nordwest.

