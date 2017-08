Baseballspiel der Berlin Challengers

Landesliga Baseball am 02.09.2017, ab 13 Uhr



Die Herren der Berlin Challengers treten nach der Sommerpause auswärts gegen die Braves 2 auf dem Tempelhofer Feld (Columbiadamm 124, 10965 Berlin) an. Der Eintritt ist kostenlos.



Wer sich gerne selbst einmal im Werfen, Schlagen und Fangen des Baseballs ausprobieren möchte, kann gerne zum kostenlosen Probetraining vorbeikommen. Die Herren der Baseballer trainieren mittwochs ab 19 Uhr und freitags ab 18 Uhr jeweils bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Baseballplatz Kühler Weg 12 in Berlin Charlottenburg (Nähe S-Bahnhof Grunewald/ S-Bahnhof Messe Süd). Bitte meldet euch für das erste Probetraining unter info@berlin-challengers.de an und gebt an, ob ihr bereits einen eigenen Handschuh habt. Ein Handschuh wird während der Probetrainingseinheiten gestellt.



Weitere Infos unter: www.berlin-challengers.de