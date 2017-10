Direkt am Ring

Kreuzberg. Die WestsideXtremeWrestling (wXw)-Tour macht am Sonnabend, 4. November, Station im SO36, Oranienstraße 190. Bei dem Event werden den Zuschauern spannende Kämpfe und Tuchfühlung mit den Stars der Szene versprochen. Anders als sonst beim Wrestling üblich, gibt es keine Absperrgitter zum Ring. Mit dabei ist zum Beispiel der amtierende wXw Unified World Champion John "Bad Bones" Klinger. Der Abend der starken Frauen und Männer beginnt um 17 Uhr. Die Tickets kosten 27,99 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse.