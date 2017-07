Inklusiver Sporttag

Berlin: Sportplatz Lobeckstraße |

Friedrichshain-Kreuzberg. Auf dem Sportplatz an der Lobeckstraße 62 findet am Freitag, 21. Juli, das Sportfest "Sozialympia" statt. Es wird zum siebten Mal in Friedrichshain-Kreuzberg ausgetragen und von Trägern der Psychosozialen Versorgung zusammen mit dem Bezirksamt organisiert. "Sozialympia" steht für mehr sportliche Inklusion und wendet sich gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung. Zum Programm für alle gehören unter anderem ein Fußballturnier, Dosenwerfen und Slackline. Außerdem gibt es ein Begleitprogramm mit Informationen, und auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Veranstaltung beginnt um 10 und endet um 15 Uhr. tf