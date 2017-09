Keine Probleme in Adlershof

Kreuzberg, Landesligist Hilalspor bleibt in der 1. Abteilung am Spitzenduo Stralau/Türkiyemspor dran. Mit einem wenig gefährdeten 2:0-Sieg beim immer noch sieglosen Adlershofer BC festigte Hilalspor den dritten Platz. Die Tore erzielten Özcelik und Engin.



Am Sonntag empfängt Hilaspor den Lichtenrader BC (Dudenstraße, 14 Uhr).

