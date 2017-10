Steigerung bringt den Sieg

Kreuzberg. Landesligist Türkiyemspor gewann nach einer Leistungssteigerung gegen den VfB Hermsdorf mit 4:2. Zur Pause hatten die Gastgeber 0:2 zurückgelegen. Awad (77.) und Jagne (90.) sorgten für den Sieg. Dazwischen musste Hermsdorfs Fehlner mit Rot vom Platz (82.). Taflan (48.) und Mumeen (62.) hatten ausgeglichen, nachdem der VfB durch Hejzlar (6.) und Mertens (40.) in Führung gegangen war.



Am Sonnabend tritt Türkiyemspor um 14 Uhr bei Club Italia an (Spandauer Damm).

