Türkiyemspor siegt locker

Kreuzberg. Türkiyemspor siegte in der Landesliga 4:0 (1:0) bei Club Italia. Awad war in der 37. und 74. Minute zur Stelle. Außerdem trafen Bayram (50.) und Aboubakar (65.). Der Gegner dezimierte sich mit drei Platzverweisen selbst.



Am Sonntag steht für Türkiyemspor die Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht BSV Hürtürkel an (14 Uhr, Hertzbergplatz).

Gefällt mir