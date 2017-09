Radler besetzen Parkplätze

Kreuzberg.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) ruft für Freitag, 15. September, anlässlich des sogenannten Park(ing) Days zu seiner zentralen Aktion an der Bergmann- Höhe Zossener Straße auf. Ab 11 Uhr sollen Radfahrer freie Parkplätze besetzen und sie in temporäre Mini-Parks verwandeln. Damit will der ADFC auf den großen Platzverbrauch durch Autos im öffentlichen Raum hinweisen. Wer bei dem Event mitmacht, kann außerdem Fotos von seiner kurzfristigen Parkgestaltung schicken. Entweder unter dem Hashtag #adfcparkingday oder per E-Mail an kontakt@adfc-berlin.de . Alle Einsendungen nehmen an einem Gewinnspiel teil.