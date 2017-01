Berlin: Moviemento-Kino |

Kreuzberg. Im Rahmen der Fairtrade-Kampagne wird am Dienstag, 7. Februar, im Moviemento Kino, Kottbusser Damm 22, der Film "The True Cost – Auswüchse der globalen Bekleidungsindustrie" gezeigt. Es geht darin um Arbeitsbedingungen und ökologische Schäden durch die Billigproduktion in Entwicklungsländern. Beginn ist um 19.30 Uhr. Nach dem Film gibt es eine Diskussion bei der Alternativen zur sogenannten Fast Fashion vorgestellt werden. Der Eintritt ist frei. tf