Flohmarkt für Instrumente

Am 17. Juni findet zum zweiten Mal bundesweit der Aktionstag “Deutschland macht Musik – Spiel mit” statt. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, um das aktive Musizieren zu fördern. Am 17. Juni veranstaltet JustMusic am Moritzplatz sein jährliches Sommerfest von 10 bis 18 Uhr und bietet mit einem Instrumentenkarussell Groß und Klein die Möglichkeit, Instrumente unter Anleitung auszuprobieren. Aber auch Schnäppchenjäger kommen am 17. Juni auf ihre Kosten, denn gleichzeitig zum Sommerfest veranstaltet JustMusic einen Musikerflohmarkt, auf dem Musiker ihre gebrauchten Instrumente von privat an privat anbieten können. Es wird keine Standgebühr fällig, aber Anmeldung erbeten per E-Mail ( berlin@justmusic.de ). Infos auf www.justmusic.de