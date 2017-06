Infos zur Weiterbildung

Berlin: FrauenComputerZentrumBerlin |

Kreuzberg.

Am 3. Juli beginnt im FrauenComputerZentrumBerlin, Cuvrystraße 1, ein dreimonatiger Qualifizierungskurs zur Content- und Social-Media-Managerin. Er richtet sich an Frauen aus Kommunikations- und Kreativberufen, Hochschulabsolventinnen sowie Quereinsteigerinnen, die nach neuen beruflichen Möglichkeiten suchen. Zu den Inhalten und Zielen gibt es am 15. und 27. Juni Informationsveranstaltungen. Sie finden jeweils ab 11 Uhr statt. Interessentinnen werden um eine Anmeldung gebeten:

61 79 70 16, E-Mail: info@fczb.de. Weitere Hinweise zu diesem Kurs können auch auf der Website: www.fczb.de nachgelesen werden.